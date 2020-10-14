صدمة للسعودية في الأمم المتحدة

أخفقت السعودية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عدم حصولها على العدد اللازم من الأصوات جراء منافسة مع أربع دول أخرى ضمن المجموعة الآسيوية.

ويتطلب الفوز في هذه الانتخابات حصولها على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193، غير أن السعودية حصلت على 90 صوتا فقط، رغم حصول السعودية في عام 2016، على 152 جعلها تفوز بمقعد في المجلس بأغلبية الأصوات.

إعلان نتائج الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة:



الدول المنتخبة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءا من أول 2021:

بوليفيا، الصين، كوت ديفوار، كوبا، فرنسا، غابون، مالاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، روسيا، السنغال، أوكرانيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة.https://t.co/1nv4gE2Lwc — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 13, 2020

​ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ التي ضمت السعودية هي الوحيدة التي شهدت تنافسا بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد.

وحصلت باكستان على 169 صوتا، وأوزبكستان على 164، ونيبال على 150، والصين على 139صوتا، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين خمس مجموعات إقليمية، وهي الدول الأفريقية (13 مقعدا)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

أعلنت الجمعية العامة الدول الفائزة وهي: بوليفيا، الصين، كوت ديفوار، كوبا، فرنسا، الغابون، ملاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، روسيا الاتحادية، السنغال، أوكرانيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة.