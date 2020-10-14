السودان... استمرار المضاربات في سوق الذهب وتحذير من كارثة وخيمة

ارتفعت أسعار الذهب في السودان، اليوم الأربعاء، من 12 ألف و500 جنيه للغرام إلى 14 ألف جنيه.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، حامد القدال، حذر من كارثة وخيمه تهز الاقتصاد السوداني وتؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع نتيجة للارتفاع الجنوني في العملات وتكرار السيناريوهات السابقة.

وطالب القدال بتوضيح من الجهات الحكومية (البنك المركزي والمالية ) عن الجهات المشترية للذهب بكميات كبيرة وأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية وتساءل: "هل تم منح جهات حكومية تصاديق لشراء الذهب".

ونقلت الوكالة عن القدال، قوله: "كلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت العملات َالأجنبية، وأن ما يحدث في سوق الذهب غير طبيعي وفوضى ومضاربات تتحمل الحكومة نتائجها إذا لم تصدر بيان توضيحي للرأي العام".

وحذر من تحرير العملة، وطالب الحكومة أن توضح في بيانها الجهة المسئولة عن ارتفاع الذهب والعملات.