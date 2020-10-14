موريتانيا تدعو الدول الأفريقية إلى المطالبة بإلغاء الديون

دعت موريتانيا الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى المطالبة بإلغاء الديون، وذلك بحسب وسائل إعلام موريتانية.

وقال وزير الخارجية والتعاون، إسماعيل ولد الشيخ، إن موريتانيا "تدعو الدول الإفريقية للوقوف صفا واحدا للمطالبة بإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا في أفريقيا".

وأضاف وزير الخارجية، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في أشغال الدورة السابعة والثلاثين العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي نقله موقع "الأخبار"، أن الرئيس محمد ولد الغزواني ما فتئ يتبنى هذا الموقف ويدافع عنه في مختلف المحافل، منذ بدء انتشار الجائحة.

كما أشار إلى أن جائحة كورونا أثرت تأثيرات خطيرة ومتعددة الجوانب على اقتصاديات دول القارة، مؤكدا على ضرورة العمل على تخفيف آثار الجائحة على هذه الدول ومنع اقتصادياتها من الانهيار.

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد جدد دعوته لإلغاء ديون مجموعة دول الساحل الخمس، وذلك في لقاء عن بعد قبل أيام بين دول الساحل وهيئات تمويل دولية.