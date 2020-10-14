العراق واليونان يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرتي تفاهم مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في بغداد، لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي مشترك: "نرحب بالزيارة التاريخية لوزير خارجية اليونان إلى بغداد"، مضيفا: "وقعنا مذكرتي تفاهم كأساس لتطوير العلاقات بين البلدين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "نستطيع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع اليونان... وهي تستورد النفط العراقي وتعتمد نصف واردات اليونان من النفط على النفط العراقي".

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "اليونان ساعدت العراق في حربه ضد داعش وقدمت إسنادا عسكريا"، مبينا أنها "شريك مهم للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة".

من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني أن "هناك إرادة متبادلة مع العراق لتوسيع العلاقات بين البلدين"، مضيفًا: "مذكرتا التفاهم الموقعتان مع العراق اليوم شاهدتان على تطور العلاقات بين البلدين". وتابع: "نؤكد دعمنا للتكامل السياسي والاستقرار في العراق".