استراتيجية تركيا في اليمن من وجهة نظر محلل سياسي

أكد المحلل السياسي ميشيل كوهين إن التدخل التركي في اليمن لن يكون مماثلا لما حدث من تدخل تركي في ليبيا.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر:"‏اللي مفكر أن تركيا ستدخل اليمن بجيش وآليات عسكرية كـليبيا لا يفقه في السياسة شيء".

بعناصر الاخوان وسلاح الاخوان وماتم شراءه باموال تركية،يتحرك الاخوان علي علي العربات التي اشتريت بمال تركي للسيطرةعلي مناطق استراتيجيةساحلية وتكوين سياج أمني لتثبيت ارضيةوجود لتركيا،وفي حال استطاع الاخوان السيطرة سـتبدأ تركيافورا النقل العسكري من قواعدالصومال الي أرضيتها في اليمن — Michael Cohen (@Michael61683945) October 13, 2020

وتابع في تغريدة أخرى، قائلا: "بعناصر الإخوان وسلاح الإخوان وما تم شراؤه بأموال تركية، يتحرك الإخوان على العربات التي اشتريت بمال تركي للسيطرة على مناطق استراتيجية ساحلية وتكوين سياج أمني لتثبيت ارضية وجود لتركيا، وفي حال استطاع الإخوان السيطرة سـتبدأ تركيا فورا النقل العسكري من قواعدها في الصومال إلى أرضيتها الجديدة في اليمن".