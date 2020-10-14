القوات العراقية تضبط أنابيب لتهريب النفط جنوبي البلاد

أعلنت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، ضبط أنابيب لتهريب النفط في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وجاء في بيان الداخلية العراقية " وفقا لمعلومات دقيقة، عثرت قوة من اللواء الرابع التابع لقوات الرد السريع بالتعاون مع جهاز المخابرات على أنابيب لتهريب النفط في منطقة الطيب بمحافظة ميسان".

وأضاف البيان "وتمت العملية بعد تنسيق وتعاون مشترك ومعلومات دقيقة، أدت للوصول إلى موقع الأنابيب وإيقاف عمليات تهريب المشتقات النفطية في المحافظة".

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بحماية الموانىء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء، الذين ستتم ملاحقتهم قانونيا.

وتلقي القوات الأمنية في العراق القبض بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.