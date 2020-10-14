إسرائيل تعلن تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان...فيديو

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه دمر موقعين تابعين للجيش السوري في الجولان .

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في موقع تويتر مقاطع فيديو، قال إنها توثق لعملية تدمير الموقعين، الشهر الماضي.

وكتب أدرعي: "قبل أسابيع (تحديدًا ليل 21 من سبتمبر) قامت قوات جيش الدفاع باقتحام موقعيْن متقدميْن تابعيْن للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان وتدميرها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"جاءت العملية في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فض الاشتباك)".​

جاءت العملية في اعقاب خرق #الجيش_السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فض الاشتباك) pic.twitter.com/tVTvK76qxl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2020

واتفاقية فض الاشتباك التي تطرق لها "أدرعي" جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا أواخر مايو/أيار 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة.

وبحسب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار، والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر / تشرين الأول 1973.