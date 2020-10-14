اعتقال عنصرين من "داعش" شمالي العراق... صور

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الأربعاء، من اعتقال عتصرين تابعين لتنظيم "داعش" شمالي العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": جهاز مُكافحة الإرهاب يلقي القبض على عنصرين من عصابات "داعش" الإرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وأضاف رسول "حيث انطلق أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في وقت واحد إلى مكانين مختلفين لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية من قبضة رجال جهاز مكافحة الإرهاب".

جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts يُلقي القبض على عُنصرين من عصابات #داعش الإرهابية في مُحافظتي "#كركوك و #صلاح_الدين"،

حيث إنطلق أبطال جهاز مكافحة الإرهاب في وقت واحد الى مكانين مُختلفين لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية من قبضة رجال جهاز مكافحة الإرهاب. pic.twitter.com/JZsotqHkN8 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 14, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (الإرهابي و المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.