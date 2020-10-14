رئيس الأركان القطري يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركية

اجتمع الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، في الجيش القطري، مع قيادات عسكرية أثناء زيارته لتركيا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) اجتمع غانم، مع خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، والفريق أول يشار غولر رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة التركية، وذلك كل على حدة.

رئيس الأركان يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركية، كل على حدة، جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها. #قنا https://t.co/VFJomOX4lE pic.twitter.com/NBKDGosQfQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 14, 2020

​وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

ولفتت إلى أن الاجتماعين حضرهما العميد الركن محمد راشد الهاجري الملحق العسكري القطري لدى تركيا، والعميد الركن عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون العسكري، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.