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    متظاهرون يحرقون الأعلام الأمريكية في ريف الحسكة، سوريا

    مع تفاقم الفلتان الأمني... تحييد 9 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

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    قتل 9 مسلحين موالين للجيش الأمريكي وجرح آخرون، في عمليات استهداف تم تنفيذها خلال الساعات الأخيرة في مناطق متفرقة من شرقي سوريا، وسط عدد كبير من جرائم القتل التي بدأت تنتعش بشكل ملحوظ ضمن مناطق السيطرة الأمريكية.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة، نقلا عن مصادر أهلية وعشائرية، بمقتل 3 عناصر من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي وجرح آخرين، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك خلال قصف مدفعي نفذته الميليشيات "التركمانية" الموالية للجيش التركي، استهدف قرية (قزعلي غربي) في منطقة تل أبيض في ريف الرقة.

    قوات الجيش السوري تساعد طواقم إطفاء الحريق في إخماد حرائق اللاذقية، سوريا 10 أكتوبر 2020
    © REUTERS / SANA
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    وأكدت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" أن مسلحين موالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد"، قتلا بعد ظهر أمس الثلاثاء  13 أكتوبر/ تشرين الأول، بينهم قيادي في التنظيم، وذلك إثر هجوم شنه مجهولون عليهما أثناء قيامهما بصيد الأسماك من نهر الفرات في منطقة (الحصيوة) غربي الرقة.

    وأشارت المصادر إلى أن مسلحي التنظيم قاموا على الفور بتطويق المنطقة بالكامل، واعتقلوا عددا من الشبان.

    وفي دير الزور، كشفت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" عن مقتل 4 من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، مساء أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم الرباعية الدفع على طريق حقل العمر النفطي المؤدي إلى حقل التنك النفطي، والتي يتواجد فيها قاعدة ضخمة غير شرعية للجيش الأمريكي.

    ويستمر تنظيم "قسد" مدعوماً من الجيش الأمريكي بحملة الاعتقالات في مناطق ريف دير الزور الشرقي، لليوم الرابع على التوالي، حيث ارتفع عدد المدنيين المعتقلين في بلدات ذيبان والحوايج والبصيرة والشحيل إلى أكثر من 60 معتقلا، بحسب المصادر العشائرية.

    وقالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن طفلا أصيب بجروح في إطلاق الرصاص من قبل عناصر التنظيم على أحد المدنيين في بلدة الصبحة شرقي دير الزور أثناء محاولة منهم اعتقاله ومصادرة دراجته النارية.

    انتشار الجريمة

    وفي جريمة مروعة جديدة هزت مناطق سيطرة الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي، عثر على جثتين داخل أحد المنازل  في بلدة جديد بكارة.

    وأفادت مصادر عشائرية وأهلية لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة عن العثور على  جثتين داخل أحد المنازل، تعودان لأم تبلغ من العمر 32 عاماً وطفلتها البالغة من العمر 12 عاماً، مقتولتين داخل منزلهما، الذي يقع على أطراف بلدة جديد بكارة في ريف دير الزور الشرقي.

    وأضافت المصادر أن عملية القتل تمت من قبل مجهولين، عن طريق تحطيم الرأس بواسطة حجر صلب وأن الجريمة تمت قبل أربعة أيام والأهالي عثروا على الجثتين، يوم الثلاثاء، بعد أن انتشرت رائحتهما في المنطقة.

    كما تم العثور على الشاب علي الليلي (23 سنة) مقتولا في ظروف غامضة على أطراف حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة والواقع تحت سيطرة تنظيم "قسد"، حيث تعرض الشاب للقتل عبر الطعن بسلاح أبيض مع حرق للجثة.

    يذكر أن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" تعاني من فلتان أمني كامل فضلا عن وضع اقتصادي مزر.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحسكة, دير الزور, سوريا
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