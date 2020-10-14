خاص لـ"سبوتنيك"... ملفات مهمة ورسالة يحملها وزير الخارجية العراقي إلى مصر

نقل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، رسالة مهمة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، مع ملفات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين والتحضير لعقد اللجنة المشتركة قريبا ً.

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية ، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، عن نتائج زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى جمهورية مصر العربية.

وأعلن الصحاف أن وزير الخارجية، فؤد حسين، التقى مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وبحث العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة وسبل الدفع إلى ما فيه مصلحة البلدين على الصعد كافة.

رسالة

وأضاف أن وزير الخارجية سلّم رسالة موجهة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى رئيس جمهورية مصر، السيسي، ويتعلق فحواها بالقمة الثلاثية المزمع انعقادها في الربع الأول من العام المقبل والتي يحضرها رئيس الحكومة العراقية، والرئيس المصري وكذلك جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني.

وأفاد الصحاف بأن الجلسة التي عقدت بين وزير الخارجية والرئيس المصري حظيت بمزيد من الدعم للموقف العراقية.

ملفات مهمة

وتابع الصحاف، بعد ذلك التقى وزير الخارجية برئيس مجلس الوزراء المصري وراجعا أهم الملفات بما تعزز العلاقة التاريخية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء حول إمكانية الإفادة من جهود وقدرات وخبرات الشركات المصرية في مجال الإعمار والتنمية وإعادة الاستقرار وأيضا في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء وليس انتهاء بالخبرات التي يتوافر عليها الجانب المصري في مجالي التربية والتعليم.

وأكمل الصحاف أن وزير الخارجية العراقية راجع مع رئيس مجلس الوزراء المصري، أهم الفرص الممكن البناء عليها لخدمة الشعبين الشقيقين وتذكرا بأهم التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

دور عربي

ولفت الصحاف إلى أن وزير الخارجية العراقية كان له لقاء مع الآمين العام لجامعة الدول العربية، واستعرض خلال اللقاء دور العراق على مستوى الجامعة العربية.

ونقل لنا الصحاف عن رئيس الجامعة العربية، ثناءه على دور العراق الفاعل داخل الجامعة ودعم مبادراتها.

ونوه إلى أن الوزير عرض التحديات التي تواجه الحكومة العراقية حاليا وتبعات ما خلفته عصابات "داعش" التكفيرية من دمار، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود وتواصلها بشأن مواجهة أيديولوجياالتطرف والتكفير.

وذكر الصحاف أن الوزير عرض لأهم الاستجابة التي تقوم بها الحكومة في مجال جائحة كورونا كوفيد 19.

وأشار إلى أن الوزير عرض أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتأمين وتيسير عمل البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد.

وراجع وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام للجامعة العربية، التطورات الإقليمية والدولية، حسبما تحدث الصحاف، قائلا:

"إن الوزير أكد على رفض أي تدخل بالشأن الداخلي العراقي، وأن العراق ينتهج سياسة التوازن والاعتدال في إشادة أفضل عرى العلاقات مع دول الجوار والعمق العربي وجميع شركائه وأصدقائه في دول العالم".

اجتماع اللجنة

ويضيف الصحاف في حديثه، أن وزير الخارجية أجرى لقاء مع نظيره المصري سامح شكري، وجرى خلال اللقاء مراجعة الملفات ذات الطابع الثنائي بين البلدين وعرضا التحضيرات بين البلدين لانعقاد اللجنة العراقية – المصرية المشتركة.

وحدد الشهر الجاري موعدا لانعقاد اللجنة العراقية المصرية في بغداد والتي ستخلص إلى مراجعة أهم الملفات على المستوى الاستثماري والتنموي وتبادل الدعم المشترك على مختلف القطاعات الحكومية للبلدين.

القمة الثلاثية

وقال الصحاف، إن هذه الزيارة لن تستثن جدول الأعمال المهم وسيكون منطلقه عقد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري الذي يضم وزير الخارجية العراقي ونظيريه الأردني والمصري في إطار استدامة التنسيق والتواصل وإشادة أفضل عرى العلاقات.

وأعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، في ختام حديثه، أن هذه الاجتماعات على المستوى الوزاري والقادة، يؤمل لها أن تؤسس المزيد من الشراكة وتعد مؤشراتها على الصعد كافة لدعم الحكومة العراقية والشعب العراقي في إعادة الإعمار وتوطين الاستقرار بما يعود على الدولة والمجتمع في العراق بالمزيد من الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، يوم أمس الثلاثاء، أن القاهرة سوف تحتضن اجتماعا لوزراء من العراق والأردن من أجل تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدان الثلاثة ووضع آليات حول المشاريع الاقتصادية المختلفة بهدف زيادة حجم التعاون بينهم.

وقال حسين: "تمت مناقشة التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في "مجال الطاقة والكهرباء والنفط، بجانب التعاون والتكامل الدوائي والغذائي".

وأعلن وزير الخارجية العراقي، أن الاجتماع الثلاثي في القاهرة كان مهما وركز أيضًا على القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرقت الأطراف إلى قضايا سياسية مثل القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة والمشكلة الليبية أيضًا، بجانب إعادة الإعمار في العراق والتدخلات الخارجية.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي وصل إلى مصر، الاثنين الماضي 12 أكتوبر الجاري، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد الحرص على التعاون بين البلدين، والتقى أيضًا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة التطورات الإقليمية وأكد الأخير رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.