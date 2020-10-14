فنان لبناني: أنتظر نتيجة مسحة كورونا

وأعلن الفنان رامي عياش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، انتظاره نتيجة المسحة بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد.
اليوم بتطلع نتيجة ال PCR— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 14, 2020
بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر . يا بشوفن اليوم 🙏يا بشوفن بعد ١٤ يوم 😡 . دعولنا pic.twitter.com/An6N9cBJyq
وكتب عياش عبر "تويتر": "اليوم بتطلع نتيجة الـ"PCR"، بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر، يا بشوفن اليوم أيدٍ مطوية يابشوفن بعد ١٤ يوم وجه عابس دعولنا".
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