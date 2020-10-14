قائد القوات الجوية المصرية: قادرون على الوصول لأبعد مدى لمواجهة ما يهدد أمن مصر القومي

قال الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، إن مصر لديها قوات قادرة على الوصول لأبعد مدى لمواجهة ما يهدد أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 88 للقوات الجوية المصرية، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مضيفا: "الأمر لا يقتصر على المعارك العسكرية فقط، بل هناك معارك العلم والعمل والبناء".

وقال حلمي: "من أهم النتائج والدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة أن انتهجت قواتنا المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في مصادر التسليح ".

وتابع قائد القوات الجوية المصرية: "شهدت كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية وخاصة في السنوات الأخيرة، طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات الحديثة لتواكب أحدث ما تمتلكه الجيوش".

وقال الفريق محمد عباس حلمي: "ليبقى بفضل الله لجيش مصر العظيم قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي".

وتابع: "لتهيئة أنسب الظروف لعمل هذه الطائرات فقد شهدت برامج التأهيل والتدريب والإمكانيات الفنية والإدارية تطويرا هائلا يتناسب مع ما تم تدبيره ويلائم التحديات والتهديدات المنتظرة".

وتحتفل مصر، يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، بانتصار قواتها الجوية على القوات الجوية الإسرائيلية في معركة المنصورة الشهيرة، التي تعد واحدة من أطول المعارك الجوية في العالم.

وقال قائد القوات الجوية المصرية: "حرب أكتوبر المجيدة تعد إنجازا وإعجازا ظلت وستظل مبعث فخر واعتزاز، حيث أعادت بفضل من الله وتوفيقه لقواتنا المسلحة وللأمة المصرية والعربية عزتها وكرامتها".

وقال الفريق محمد عباس حلمي، إن "يوم 14 أكتوبر 1973 ظن العدو الإسرائيلي أن بإمكانه أن يصول ويجول فى سمائنا الغالية، دون أن يجد من يردعه فحدث ما لم يدر بخلده".