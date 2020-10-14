مصر... قرار مهم من النيابة بشأن "فتاة المعادي" التي سحلها مجهولون بسيارتهم

أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، قرارا مهما بشأن حادثة مصرع فتاة بعد سحلها بسيارة مجهولين في منطقة المعادي، جنوبي القاهرة.

وأمرت النيابة بتصريح دفن جثة الفتاة التي توفيت أثناء محاولة سرقتها، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقررت نيابة المعادي التحفظ على كاميرات المراقبة، التي رصدت الواقعة، وتفريغها وإعداد تقرير عما تعرضت لها.

يشار إلى أن قسم شرطة المعادي كان قد تلقى بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة في أحد الشوارع في دائرة القسم.

وبانتقال أجهزة الأمن لمكان الحادث، عثروا على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.

وقامت الشرطة بتفريغ الكاميرات، لتبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض، ما أدى إلى وفاتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.