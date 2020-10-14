الاقتصاد القطري ينكمش بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني لـ2020

أظهرت إحصاءات حكومية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، أن اقتصاد قطر انكمش 6.1% في الربع الثاني من العام الجاري 2020.

وأرجع التقرير المنشور في وكالة "رويترز" هذا الانمكاش، إلى إغلاق شركات وتقليص أنشطة في قطر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.

ونزلت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7% وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%.

وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3%، بحسب البيانات القطرية الرسمية .

وتحاول قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تنويع مواردها الاقتصادية عبر دعم السياحة والاستثمار الاجنبي في قطاعات غير النفط والغاز.

وقال البنك المركزي القطري في أغسطس/آب إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 0.3% العام الماضي ولكنه لم يعلن تقديرات.

وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5% مقابل توقعاته في أبريل/نيسان بهبوط 4.3%.