وزير خارجية السعودية: برنامجا إيران النووي والصاروخي يمثلان تهديدا للمنطقة

وذكر الوزير السعودي، على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أن بلاده "ستواصل التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة".
فيصل بن فرحان: سنواصل التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 14, 2020
وأضاف "الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي يستعرض اليوم الشراكة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه يناقش محاربة التطرف والإرهاب.
فيصل بن فرحان: قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 14, 2020
وتابع الوزير "تعزيز التعاون العسكري والأمني على أجندة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا"، لافتا إلى أنه سوف يركز على الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة.
وأضاف "نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن وبحث تعزيز استقرار المنطقة"، مؤكدا "سنواصل التصدي لزعزعة إيران للاستقرار في المنطقة".
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