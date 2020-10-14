أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، الذي يزور العراق.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، على "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وكتب: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والوفد المرافق له".

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لا سيما الاقتصاد والاستثمار وأيضا في مجال الطاقة النظيفة".

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، توقيع مذكرتي تفاهم مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في بغداد، لتطوير العلاقات بين البلدين، مضيفا: "نرحب بالزيارة التاريخية لوزير خارجية اليونان إلى بغداد"، مضيفا: "وقعنا مذكرتي تفاهم كأساس لتطوير العلاقات بين البلدين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع: "نستطيع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع اليونان وهي تستورد النفط العراقي وتعتمد نصف واردات اليونان على النفط على النفط العراقي".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل وزير الخارجية اليوناني @NikosDendias والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار وايضا في مجال الطاقة النظيفة. pic.twitter.com/Gub8nvY1Eh — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 14, 2020

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "اليونان ساعدت العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وقدمت إسنادا عسكريا"، مبينا أنها "شريك مهم للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة".

وقال وزير الخارجية اليوناني إن "هناك إرادة متبادلة مع العراق لتوسيع العلاقات بين البلدين".

وتابع: "مذكرتا التفاهم الموقعتان مع العراق اليوم شاهدتان على تطور العلاقات بين البلدين"، مضيفا: "نؤكد دعمنا للتكامل السياسي والاستقرار في العراق".