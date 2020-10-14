الأضخم في 2020... إسرائيل تجري مناورات عسكرية تحاكي حربا ضد حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتزامه إجراء مناورات عسكرية الأضخم في العام 2020، لمحاكاة الحرب ضد حزب الله اللبناني، شمال البلاد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أن الجيش سيجري قريبا المناورة الأكبر في الجيش في عام 2020، لمحاكاة حرب في الساحة الشمالية ضد حزب الله في لبنان.

وقال كوخافي "سنجري مناورة كبرى حتى لو كلفتنا 1000 مصاب بكورونا، وإن تلك المناورة تم تقليصها من أسبوع إلى 3 أيام بسبب كورونا، أنا على دراية بالمخاطر، ولكن يجب أن نتذكر أنه لا أحد يبلغنا بموعد اندلاع الحرب".

وذكرت الصحيفة العبرية أن المناورات العسكرية ستجرى رغم ارتفاع عدد الجنود المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأنه سبق وتم تأجيل أكثر من مناورة عسكرية بهذا الشأن.

وأوضحت أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قلص الجيش الإسرائيلي من نطاق التدريبات المفترضة سنويا، وخاصة على نظام قوات الاحتياط، بهدف تقليل عدد المصابين بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بوجه عام في البلاد، فإن كوخافي يصر على إجراء التدريب الأضخم للجيش الإسرائيلي في عام 2020، بهدف محاكاة حرب في الساحة الشمالية ضد حزب الله اللبناني.