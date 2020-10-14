الأردن... المدعي العام يحظر النشر في قضية "جريمة الزرقاء"

أعلن المدعي العام في محافظة الزرقاء الأردنية، أيمن مصالحة، اليوم الأربعاء، منع كافة وسائل الإعلام من النشر في قضية المعروفة إعلاميا باسم "جريمة الزرقاء".

وقال مصالحة في تصريحات لموقع "المملكة" الأردني إن :"حظر النشر يأتي بهدف الحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ على حقوق الأفراد والنظام العام والآداب العامة".

وأقدم مجموعة من الأشخاص على خطف فتى في السادسة عشر من عمره والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وبتروا كلتا يديه وفقؤوا عينه في مشهد مروع.

وكان قوات الأمن أعلنت في وقت سابق أنه تم القبض على المتورط الرئيسي في قضية "جريمة الزرقاء" وخمسة آخرين وضبط الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء بالإضافة الى سلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي، إن الفتى أسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، مساء الثلاثاء، وأن حالته العامة سيئة.

وأوضح أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة ارتكبها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب والأدوات الحادة أودت إلى قطع ساعديه وفقء عينه اليمنى.

ونشر موقع "التاج الإخباري" على موقعه الرسمي على الإنترنت، تسجيلا صوتيا قال إنه للمجني عليه، يسرد فيه تفاصيل الحادثة.

وجاء فيه أنه تم اختطافه من قبل عشرة أشخاص حيث كان في طريقه لشراء الخبز، ثم اقتادوه إلى منطقة مهجورة في مدينة الشرق، ثم اعتدوا عليه.