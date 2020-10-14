الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى مدينة تركية

قررت شركة الخطوط الجوية الكويتية وقف رحلاتها إلى مدينة طرابزون التركية لانخفاض الطلب عليها.

وأعلنت الشركة عبر حسابها على "تويتر" أن التشغيل إلى محطة طرابزون في تركيا هو تشغيل موسمي خلال الصيف فقط، وقد تم توقف هذا التشغيل حاليا بسبب انخفاض الطلب المباشر إلى طرابزون.

وقالت الشركة في بيانها إنه تم استخدام السعة الممنوحة الكاملة الى تركيا بالتشغيل الى مطار صبيحة، إضافة الى التشغيل الاعتيادي الحالي إلى مطار إسطنبول.

وأكدت الشركة في البيان أن مراجعة جدوى التشغيل لكل محطة مستمرة ومتغيرة بحسب الطلب.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الخطوط الجوية البريطانية تعود لتشغيل رحلاتها من مطار هيثرو إلى مطار الكويت الدولي، وذكرت الهيئة أن الطيران بين البلدين سيكون بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

​وقالت هيئة الطيران المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يأتي ذلك في خطوة لتعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين البلدين، ووفقا للاشتراطات التي وضعتها سلطات البلدين للدخول أو لحركة الترانزيت، وذلك للراغبين بالسفر وفقاً للاشتراطات الصحية".