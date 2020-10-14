وزير المالية السعودي: جائحة كورونا أثبتت صحة رؤية 2030

اعتبر وزير المالية السعودي، اليوم الأربعاء، أن خطة "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط قد "أثبتت صوابها"، وخاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.