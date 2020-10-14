هل تستضيف الجزائر حوار الفصائل الفلسطينية؟

كشف السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول، اليوم الأربعاء، استعداد الجزائر لاستضافة اجتماع الفصائل تحضيرا للانتخابات التشريعية.

ونقل الموقع الإلكتروني "شهاب برس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أمين مقبول، أن السلطات الجزائرية وجهت دعوة رسمية لكل الفصائل الفلسطينية من أجل عقد لقاء على أراضيها تحضيرا لاستقبال اجتماع الفصائل استعدادا للانتخابات التشريعية.

وأفاد مقبول بأن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أبلغه بقرار السلطات، وأن الدعوة ستوجه إلى 14 أمين سر من الفصائل الفلسطينية قبل انتخابات المجلس التشريعي.

وأشار السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول، إلى "حساسيات من دول عربية وإقليمية (لم يسمها) بشأن استضافة المؤتمر، وأن الدولة الفلسطينية تعمل جاهدة على تجنبها، والبقاء على مسافة واحدة من جميع الدول".

واعتبر مقبول أن "الجزائر بهذه الدعوة تخرج الدولة الفلسطينية من حرجها"، مثمنا الخطوة، ومؤكدا أهميتها "لما تمثله الجزائر من حضور عربي ودولي، كقاسم مشترك ليس لديه خلافات مع أي من الدول العربية".