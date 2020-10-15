نتنياهو: السلام مع دول العالم العربي قد يسهم في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن اتفاقيات السلام مع دول العالم العربي قد يسهم للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

وأكد نتنياهو، في كلمته خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي للنقاش والتصويت على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات: "إن الاتفاق مع الإمارات لا يتضمن أي ملاحق أو بنود سرية لم يتم الإعلان عنها"، مشيرا إلى أن "السلام مع دول العالم العربي قد يسهم في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أن "هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن"، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق. كما اعتبر أن "هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي"، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".