الجيش العراقي يحبط تهريب مسلحين وممنوعات من سوريا... صور

أحبطت قوات الجيش العراقي، اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر، عملية تهريب عدد من المسلحين والمتاجرين بالممنوعات أثناء تسللهم من الشريط الحدودي السوري.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن أحدى الكاميرات الحرارية في مقر السرية الثالثة في الفوج الأول لواء المشاة 71 بالفرقة 15 بالجيش العراقي رصدت على الشريط الحدودي مع الجانب السوري تقرب مجموعة يقدر عددهم (15) شخصا يحملون مواد تهريب مع أشخاص يحملون أسلحة خفيفة.

وأضافت الخلية، بعد تجاوز هذه المجموعة للساتر الحدودي بمسافة 150م تم الاصطدام بقوة أحد الكمائن العائدة للفوج وتبادل إطلاق النار بين المهربين وقوات الجيش ولاذوا بالفرار إلى داخل العمق السوري.

وأعلنت الخلية أن القوات العراقية تمكنت خلال هذا الواجب من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية يعمل مع المهربين، كما ضبطت كارتونة "صندوق" كبيرة مملوءة بأكياس حبوب (مخدرة) عدد 100 كيس كل كيس يحتوي على 2000 حبة أي ما مجموعة 200 ألف حبة مخدر.

© Photo / Iraqi Security Cell قوات الجيش العراقي تحبط عملية تهريب عدد من المسلحين والمتاجرين بالممنوعات أثناء تسللهم من الشريط الحدودي السوري، 15 أكتوبر 2020

واختتمت خلية الإعلام الأمني، كما ضبطت القوات 20 حاوية زنة (20) كغم مملوءة بمادة (الدهن الحر)، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

© Photo / Iraqi Security Cell قوات الجيش العراقي تحبط عملية تهريب عدد من المسلحين والمتاجرين بالممنوعات أثناء تسللهم من الشريط الحدودي السوري، 15 أكتوبر 2020

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.