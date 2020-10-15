المالية المصرية تزف بشرى سارة للمتأخرين في دفع الضرائب

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن غدا الجمعة تبدأ المرحلة الثانية من (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 60 يوم إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 16 أكتوبر، وحتى 14 ديسمبر المقبل.

وبحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أشار عبد القادر إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي".

ولفت المسؤول المصري إلى أن "نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395".

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية "الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020".