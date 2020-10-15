الرئيس التونسي يغير مسار رحلته الذي "تم تجميله" بعد مناشدات المواطنين... صور

اتخذ الرئيس التونسي قيس سيعد، اليوم الخميس، قرارا بتغيير مسار رحلة مقررة له استجابة لمناشدات أطلقها عدد من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.

وقام الرئيس التونسي بتغيير مسار زيارته المقررة إلى مدينة بنزرت بمناسبة إحياء موكب عيد الجلاء في البلاد، حيث استجاب لمطالب أعداد من المواطنين الذي ناشدوه الاطلاع على حقيقة الأوضاع في بعض المناطق.

صور | الرئيس التونسي قيس سعيد يشرف على موكب إحياء الذكرى 57 لعيد الجلاء بمدينة بنزرت pic.twitter.com/hhgSwtaGmp — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) October 15, 2020

وأشرف الرئيس التونسي، صباح اليوم، على موكب إحياء الذكرى الـ 57 لعيد الجلاء في المدينة، مع كبار الضباط والمسؤولين في البلاد، ليقوم لاحقا بزيارة المواطنين.

وبالفعل استجاب الرئيس التونسي وغير مسار رحلته، حيث قام بزيارة الميناء القديم في المدينة ليستمع هناك إلى هموم المواطنين مشاكلهم ويطلع على حقيقة وواقع المدينة، خارج مراسم الزيارة المقررة.

قيس سعيد إستجاب لندائنا و بدل الثنية

وهشام مشيشى بدل الثنية و قام بزيارة غير معلنة للمستشفى جهوى ببنزرت

الآن نطالبكم بأقالة المسؤولين الفاشلين من الوالى و رئيس البلدية pic.twitter.com/tbFPG6Krgg — 🇹🇳 🇵🇸 صفوان ضياء (@safouanedhia3) October 15, 2020

وبحسب موقع راديو "مزيكا" التونسي، أطلق عدد كبير من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي حملة واسعة طالبوا من خلالها رئيس الجمهورية بتعديل مسار رحلته الذي "تم تجميله"، بحسب المصدر، ليطلع على هموم وحقيقة الوضع في الولاية التونسية، خارج مراسم الزيارة المقررة.