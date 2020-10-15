السودان... مئات الإصابات بالحميات في الولاية الشمالية

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية في السودان، عن وصول حالات الإصابات بالحميات، في محليتي مروي والدبة بالولاية، وصلت إلى 1493 حالة من بينها 63 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن الدكتور أبوذر إدريس مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية، قوله إن الوضع الصحي بالولاية مستقر.

وأشار إدريس إلى "الجهود الرسمية والشعبية المبذولة لمجابهة الحميات بمحليتي مروي والدبة والبرامج والأنشطة الصحية التي نفذتها الوزارة بالمحليتين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وشركاء العمل الصحي وبدعم من حكومة الولاية ووزارة الصحة الاتحادية والامانة العامة لديوان الزكاة وبعض منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية وقيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة".

وقال إن "الوزارة قامت بتدخلات كبيرة في محاور الطب العلاجي والوقائي والتقصي، والتثقيف الصحي وحملات الرش وتوفير الكوادر الطبية والأجهزة والمعدات الطبية، خاصة أجهزة الفحص المعملي وتجهيز عنابر جديدة وتفعيل بنوك الدم في المستشفيات وتأمين الامداد الدوائي بجانب تفعيل نظام الاسعاف المركزي وتشكيل فرق المسح الحشري لقراءة كثافة البعوض".

وأوضح إدريس أن "التردد اليومي للحالات بمحلية مروي ليوم الثلاثاء بلغ 50 حالة مقابل 75 حالة في محلية الدبة".

وتابع أن "جملة الاصابات بالحمَّيات بمحلية مروي حتي اليوم بلغت 947 حالة منها 37 حالة وفاة مقابل 546 إصابة بمحلية الدبة منها 26 حالة وفاة".