"أنصار الله" تتحدث عن تحرك كبير من "قائد الثورة" رغم تعنت السعودية

وقال متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في تصريحات مع قناة "المسيرة"، "إنجاز اليوم نجاح كبير إنسانيا وسياسيا وعسكريا".

وأضاف، "الإنجاز اليوم أتى نتيجة تحرك كبير من قائد الثورة رغم التعنت الكبير من قوى العدوان (التحالف)"، مؤكدًا "بعض الأسرى المحررين اليوم لهم قرابة 5 سنوات في الأسر لدى قوى العدوان".

وتابع سريع، "نحن نهتم بأسرى العدو ونقدم لهم الخدمات بعكس ما يقوم به الطرف الآخر"، مؤكدًا "العدوان (التحالف) قلق من الاقتراب العسكري من مدينة مأرب، وهذا الأمر أدى للضغط عليهم في مسار التفاوض".

وكانت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" بدأت، اليوم الخميس، في أكبر عملية منذ 2014. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن تنفذ حاليا وسيتم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف محتجز".

وبموجب الاتفاق، ستفرج جماعة "أنصار الله" عن نحو 400 شخص، بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين، بينما سيطلق التحالف سراح 681 من مقاتلي "أنصار الله" في إجراء لبناء الثقة يهدف إلى تنشيط محادثات السلام.