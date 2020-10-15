رسالة من خريج شرطة للسيسي: كان يوم فرحنا لما خدتوا حقنا

وأثناء الحفل قال الملازم تحت الاختبار، مهاب أحمد ضيف، وهو خريج في كلية الشرطة، للسيسي: "إن شقيقه اغتيل على يد الإرهابي هشام عشماوي"، بحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية.

وأثناء الحفل قدمت الأكاديمية للرئيس 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن من خريجي العام الحالي، بينهم مهاب، شقيق الشهيد ملازم أول قوات مسلحة محمد كريم أحمد ضيف، سلاح المشاة.

وقال مهاب أمام الرئيس: "أخويا استشهد لما كان عندي 15 سنة، وأصريت أكمل رسالة أخويا الشهيد البطل اللي كان ضابط مشاه بالجيش الثاني الميداني، وكان راجع من مأمورية 2013، واغتاله الإرهابي الخسيس هشام عشماوي على الطريق الساعة 1 ظهرا، لأنه كان عارف إن ده الطريق اللي بيرجع منه ضباط القوات المسلحة من الجيش الثاني لوحداتهم، وضرب عليهم الرصاص بمنتهى الخسة والندالة، وكان معاه في العربية ضابط صف وجندي وكلهم استشهدوا مع أخويا".

وأضاف مهاب: "كان يوم فرحنا يا افندم يوم ما اتاخد حق كل اللي قتلهم الإرهابي الخسيس وبنقول لكل الحاقدين اللي لبلدنا كارهين، هندافع عنها ليوم الدين".