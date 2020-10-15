مصر... ضبط المتهمين بقتل "فتاة المعادي" وفيديو يكشف لحظات الجريمة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على متهمين اثنين في واقعة مقتل "فتاة المعادي"، مريم محمد.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكدت التحريات أن المتهمين سبق اتهامهما في قضايا سرقة وخطف حقائب السيدات.

وقررت نيابة المعادي حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة "القتل المقترن بالسرقة بالإكراه"، والذين اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة وخطف الحقائب.

وذكرت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، أنها تباشر التحقيقات في حادث أودى بحياة فتاة بحي المعادي.

وكان شاهد قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلّها اثنان، انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها منها، ما أدى لاصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

وتمكنت النيابة العامة من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المطلة على موقع الحادث، والتي تبين منها مرور السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة.

وأضاف البيان أن المجني عليها مكثت قرابة 30 دقيقة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.