نائب سابق في البرلمان السوداني يخطط لتنظيم وفد "لتسريع التطبيع" مع إسرائيل

قال نائب سابق في البرلمان السوداني إنه يحاول تنظيم وفد مدني من المواطنين السودانيين لزيارة إسرائيل في محاولة لتسريع عملية التطبيع بين البلدين.

وأجرى الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، حوارا مع النائب السوداني السابق، ومنظم الوفد، أبو القاسم برطم، أكد من خلاله أن وفد بلاده سيزور إسرائيل في محاولة لكسر الحاجز النفسي بين البلدين.

وقال برطم إن "الوفد يعتزم التركيز على بناء ما أسماه بالروابط الثقافية والإنسانية بين المواطنين العاديين، على عكس العلاقات السياسية أو الاقتصادية، وهذا الوفد لا يتعلق بالسياسة، أو الأعمال. يتعلق الأمر بتشجيع حكومتنا على تسريع التطبيع مع إسرائيل. نريد مساعدة حكومتنا على اتخاذ خطوات أكثر جدية نحو التطبيع".

وشدد برطم على أن القضية بين البلدين لا علاقة لها بالدين أو الأيديولوجية وأنه مقتنع تماما بأن القضية مع إسرائيل سياسية، قائلا: "هناك دعم شعبي للتطبيع. إن المواطن السوداني العادي ليس لديه مشكلة في إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل. هذا ليس رأيي، بل رأي العديد من السودانيين".

وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن برطم كان عضوا مستقلا في البرلمان السوداني لمدة أربع سنوات في عهد الرئيس السابق، عمر البشير.