إطلاق أول قمر صناعي تونسي في مارس بصاروخ "سويوز" الروسي

أعلنت تونس، اليوم الخميس، عن إطلاق أول قمر صناعي بالتزامن مع الذكرى الـ65 للاستقلال في مارس/ آذار المقبل، عبر صاروخ الفضاء الروسي "سويوز".

أفاد بيان لشركة "تلنات" القابضة (متخصصة في البرمجيات والنظم الإلكترونية) بـ "استكمال كل الاختبارات الخاصّة بالقمر الصناعي التونسي (تشالينج -وان)"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وسيتم إطلاق القمر التونسي في 20 مارس/ آذار المقبل، تزامنا مع الذكرى 65 لاستقلال البلاد، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن الشركة بصدد "تسليم القمر الصناعي الى الشركة الروسية التي ستقوم باختبارات الإطلاق الافتراضيّة، لاختبار قدرة القمر الصناعي على الانطلاق حول الفضاء بطريقة سليمة وآمنة".

ومن المقرر إطلاق "تشالينج- وان"، وهو أوّل قمر صناعي تمّ تطويره بخبرات وكفاءات تونسيّة عبر صاروخ الفضاء الروسي "سويوز 2" من قاعدة "بايكانور" الفضائية في كازاخستان، وفق البيان.