بعد شق طرق جديدة في غلاف غزة... هل تفكر إسرائيل في اجتياح القطاع؟

شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مشروع شق عشرات الكيلومترات من الممرات أو الطرق الممهدة في مستوطنات غلاف قطاع غزة، ليتم من خلالها نقل المركبات العسكرية في حال تنفيذ أي عملية عسكرية في القطاع.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الهدف من إنشاء هذه الممرات يكمن في تقليص الأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية في مستوطنات الغلاف، بعد أن دهستها الدبابات خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، في يوليو 2014.

وذكرت الصحيفة أن المناطق الزراعية والمحميات الطبيعية تعرضت لأضرار كبيرة إبان هذه الحرب في قطاع غزة، وهو ما أجبر الجيش الإسرائيلي على دفع تعويضات قدرت بـ 30 مليون شيكل للمزارعين نتيجة لدهس الدبابات والعربات العسكرية الإسرائيلية لهذه المناطق.

وأشارت إلى أن تكلفة المشروع الإسرائيلي الجديد تبلغ مليون شيكل ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام، حيث تم تعبيد 4 كيلومترات حتى الآن من المسارات التي يتم العمل على تجهيزها.