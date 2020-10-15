التحالف: وصول 15 أسيرا سعوديا و4 أسرى سودانيين إلى الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول 15 أسيرا سعوديا و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان في العاصمة السعودية، الرياض.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، عن التحالف إنه يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية، مثمنا في الوقت نفسه جهود لجنة الصليب الأحمر والمبعوث الخاص لتنفيذ اتفاق الأسرى.

وانطلقت صباح اليوم عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بناء على اتفاق سويسرا الموقع بين الطرفين الشهر الماضي.

ووصل إلى مطار صنعاء الدولي في اليمن، اليوم الخميس، 3 طائرات قادمة من مطاري أبها السعودي، وسيئون بمحافظة حضر موت باليمن، تقل 357 أسيرا من جماعة "أنصار الله".

ويأتي وصول هؤلاء الأسرى ضمن عملية تبادل الأسرى بين أطراف النزاع وفقًا لما اتفق عليه الطرفان في أيلول/ سبتمبر الماضي في سويسرا.

وقال مصدر في مطار صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "وصول إحدى طائرتين مستأجرتين من الصليب الأحمر تقل على متنها 102 أسير من جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى مطار صنعاء قادمة من مطار أبها الدولي".

وأضاف "وصول طائرة ثانية مستأجرة من لجنة الصليب الأحمر قادمة من مطار أبها الدولي تحمل 147 أسيراً من جماعة أنصار الله".

فيما أكد مصدر آخر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" "وصول طائرة ثالثة قادمة من مطار سيئون الدولي على متنها 108 أسرى من الجماعة نفسها".