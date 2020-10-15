المتهم فيها نتنياهو.. غانتس يدرس تشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات"

يدرس وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تشكيل لجنة تحقيق خاصة في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الخميس، بأن ويزر الخارجية، غابي أشكنازي، قد أعلن أن رئيس حزبه "أزرق أبيض" ووزير الدفاع، بيني غانتس يدرس تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات، بدعوى أنه يجب فعليا تدشين مثل هذه اللجنة المهمة.

ونقلت القناة على لسان أشكنازي أن قضية الغواصات ملف خطير ويجب التحقيق فيه، وأنه يبحث مع غانتس تشكيل مثل هذه اللجنة المهمة والضرورية، وأنه من المستحيل ألا يتم فحص عمليات الشراء الخاصة بالجيش الإسرائيلي، وتحديدا عمليات شراء الغواصات الألمانية

ويشار إلى أن القضية أو الملف المعروف باسم القضية "3000"، تورط بها العديد من المقربين من نتنياهو، ولكن ليس رئيس الحكومة نفسه، وذلك للاشتباه في أنهم تلقوا أموالا غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية، بلغت مليارات الشواكل من شركة بناء السفن الألمانية "ثيسن كروب".