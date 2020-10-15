أنصار الله: استثناء 20 أسيرا من صفقة تبادل الأسرى

كشف رئيس لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، عن استثناء 20 أسيرا من صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والجماعة، ليكون إجمالي ما يتبادله الطرفان 1061 أسيرا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المرتضى، وفقاً لتلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "أحد أطراف التفاوض رفض تسليم 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (الجماعة والقوات الموالية لها) ما أدى لاحتفاظنا بـ 10 أسرى من الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)".

وأضاف بأن "هناك اختلافاً كبيراً في صفوف الطرف الآخر وهذا ما يؤخر عمليات التبادل".

وأكد المرتضى "وجود رغبة لدى المبعوث الأممي لإحداث اختراق في الملف اليمني بسبب مرور عامين على اتفاق السويد دون تنفيذ أي خطوة فيه".

وفي وقت سابق من اليوم، تبادلت جماعة "أنصار الله" والحكومة الشرعية، 484 أسيراً بواقع 357 من الجماعة مقابل 127 أسيراً من الحكومة اليمنية والتحالف العربي بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

ومن المقرر استئناف عملية تبادل الأسرى بين الجانبين، مساء اليوم، عبر رحلتين ستقلان 220 أسيراً من جماعة "أنصار الله" والحكومة اليمنية، على أن يتم غداً الجمعة استكمال الصفقة بتبادل 350 أسيراً من الطرفين بواقع 200 من الجماعة و150 من الحكومة الشرعية.