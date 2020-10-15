الأمم المتحدة تحذر من "التآكل المنهجي لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية"

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مما سمته "التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة"، في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

وطالب بيان للمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف"، إسرائيل بـ "الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأضاف البيان "في 14 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية، معظمها تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة".

وشدد على أن "بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويشكل عقبة رئيسة في طريق إحلال السلام، كما أنه مصدر قلق كبير لجميع أولئك الذين لا يزالون ملتزمين بتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

ولفت إلى أن "هذه التحركات تقوض احتمالات تحقيق حل قائم على وجود دولتين، من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد صادقت أمس الأربعاء واليوم الخميس على بناء نحو 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري، بحسب إعلام عبري.