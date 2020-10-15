السعودية... 4 نصائح طبية للراغبين في أداء العمرة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن 4 ضوابط هامة لمن أراد أن يعتمر، وهو من الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

واستهلت الوزارة رسالة توعوية عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم الخميس بسؤال جاء كالتالي: "ماذا يفعل من أراد أن يعتمر إذا كان من الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا؟".

وأجابت الرسالة على السؤال بأربعة ضوابط ينبغي مراعاتها وهي:

يجب أخذ موافقة الطبيب المعالج قبل إصدار تصريح العمرة.

والالتزام بالخطة العلاجية.

وأخذ كمية كافية من الأدوية.

واتباع الإجراءات الوقائية.

ماذا يفعل من أراد أن يعتمر إذا كان من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا؟#اعتمر_بصحة pic.twitter.com/hufePRarfU — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 15, 2020

​وكشفت الوزارة اليوم عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 341062.

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 327327، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى5127 حالة، حيث تم تسجيل 19 حالة وفاة، و507 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.