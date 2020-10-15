شركة سعودية تفوز برخصة تصنيع مكونات طائرات تايفون البريطانية

حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، على رخصة الجودة من شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، كأول شركة سعودية تصنِع مكونات طائرات "تايفون" الميكانيكية في المملكة.

وقال رئيس شركة "وهج" أيمن بن أحمد الحازمي، إن حصولهم على هذه الرخصة، دلالة على التزام "وهج" بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم.

وأضاف الحازمي: "تعد شركة وهج إحدى الشركات الحاصلة على AS9100 التي تعمل على ضمان تصنيع المنتجات في مجالي الطيران والدفاع بدقة عالية، وهذه الرخصة من شركة بي إيه أي سيستمز هي تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة 12 شهرا، وشارك فيه عدد من المتخصصين في هندسة المواد ومدققي الجودة، وتطوير سلسلة التوريد، وفريق تطوير الأعمال في كلتا الشركتين."

تعتبر الطائرة الحربية "تايفون" البريطانية الصنع، واحدة من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم، لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات.

ويمتلك الطائرة كل من سلاح الجو الملكي البريطاني، والألماني، والقوات الجوية الإيطالية، والإسبانية، والنمساوية، والقوات الجوية الملكية السعودية.