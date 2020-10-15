منظمة أطباء بلا حدود تعلن وفاة شخص وإصابة 38 آخرين جراء اشتباكات وقصف في تعز

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، إصابة 38 شخصاً ووفاة آخر، جراء اشتباكات وقصف بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنظمة عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر" إن "مستشفى الثورة المدعوم من أطباء بلا حدود في مدينة تعز، استقبل 38 جريح حرب، بينهم طفل عمره 5 أعوام نتيجة الاشتباكات التي وقعت اليوم والقصف".

وأضافت: "أن مصاباً آخر توفي فور وصوله إلى المستشفى، ونتوقع قدوم المزيد من الجرحى مع استمرار الاشتباكات".

ووصفت "أطباء بلا حدود" الوضع في تعز بـ "المقلق للغاية"، داعيةً المجموعات المسلحة إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي إصابة المدنيين".

وتدور منذ صباح اليوم، اشتباكات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" يتخللها قصف مدفعي متبادل في جبهة القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات وباتجاه قلعة لوزم الأثرية شرق مدينة تعز، حسب مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".