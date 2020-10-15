في هجوم بالصواريخ .. مقتل 14 من قوات الأمن غربي باكستان

قتل سبعة جنود وسبعة من الحرس الخاص في هجوم بالأسلحة النارية والصواريخ استهدف موكبا يرافقه أفراد من القوات شبه العسكرية في جنوب غرب باكستان، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسلحين شنوا هجوما على موكب لأكبر شركة لاستكشاف النفط والغاز في باكستان.

وكان الموكب يسير على طريق ساحلي سريع متجها من مرفأ جوادار، في إقليم بلوخستان المضطرب، إلى مدينة كراتشي.

وقالت وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني إن موظفي الشركة نجحوا في الهرب من الهجوم، إلا أن 14 من أفراد رجال الأمن الذين كانوا يرافقون القافلة قتلوا في الهجوم.

وأضاف الجيش في بيان أن المنطقة أغلقت مع بدء عملية واسعة للبحث عن منفذي الهجوم، بحسب "رويترز"

وتشهد منطقة بلوخستان الباكستانية الغنية بالمعادن على مدى عقود تمردا للانفصاليين الذي يرغبون في فصل الإقليم عن باكستان بسبب ما يقولون إنه استغلال للموارد في المنطقة.

وأعلن تنظيم يضم الجماعات المسلحة في بلوخستان مسؤوليته عن الهجوم من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتسن التحقق من مصداقية المنشور من مصدر مستقل.

وهذا هو ثاني هجوم تشهده باكستان خلال 24 ساعة. وقتل ستة جنود بينهم ضابط في هجوم منفصل وقع في شمال غرب البلاد مساء الأربعاء.