وزارة الدفاع اليمنية: تحرير مواقع من "أنصار الله" كانت تستخدم في قصف المدنيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الخميس، إحراز قواته تقدما جديدا في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش شنت، فجر اليوم، هجوما مباغتا على مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية لمدينة تعز، تمكنت خلاله من تحرير مواقع مهمة بينها كانت تستخدم في قصف المدنيين".

وأضافت أن "هجوم الجيش أسفر عن تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة".

وقالت الدفاع اليمنية إن "قوات الجيش تقوم بواجبها في تأمين المدنيين، والدفاع عن ممتلكاتهم"، مؤكدة "مواصلة تقدمها لتحرير المواقع التي يتخذها الحوثيون منطلقا لاستهداف المدنيين".

واتهم الجيش اليمني، الحوثيين بـ "استهداف الأحياء الشرقية لمدينة تعز، منذ صباح اليوم، بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات"، مؤكدا "سقوط ضحايا بين المدنيين جراء القصف".

والثلاثاء، أعلن الجيش اليمني تقدمه باتجاه قلعة لوزم الأثرية شرق مدينة تعز، إثر مواجهات عنيفة مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 من عناصرهم، في حين قتل قيادي ميداني في الجماعة يدعى (أبو صقر) في مواجهات مماثلة بمناطق الربيعي ومحيط مدارات ووادي حنش غرب جبل هان في الجبهة الغربية من مدينة تعز.