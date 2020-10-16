لتهدئة طويلة مع حماس...إعلام: قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات لغزة

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن برنامج مساعدات قطري لقطاع غزة، سيتم بالتنسيق مع إسرائيل.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تولي الاهتمام الجارف بإحداث حالة من تهدئة طويلة المدى وليس لفترة قصيرة فحسب مع قطاع غزة، وبأن قطر شريك أساسي في المحادثات التي تجري مع حركة حماس ودول أخرى.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يرغب تسوية طويلة مع حماس في غزة، وبأنه جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات ولقاءات متعددة مع مسؤولين قطريين، لوضع برنامج دعم كبير للمساعدات الإنسانية، لتحسين الأحوال الاقتصادية في القطاع.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاستقرار الاقتصادي للفلسطينيين في قطاع غزة يؤدي إلى تهدئة طويلة المدى، وبأن قطر تشارك في هذه الرؤية مع الجانب الإسرائيلي.