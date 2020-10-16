طيران الاتحاد الإماراتية تدشن موقعا باللغة العبرية وإسرائيل تعلق

أطلقت شركة طيران الاتحاد الإماراتية نسخة جديدة ناطقة باللغة العبرية لموقعها الإلكتروني، لتنضم إلى لغات عالمية أخرى تعتمدها الشركة في تقديم خدماتها.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "شركة الطيران الإماراتية، الاتحاد، تدشن موقعا بالعبرية في خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي صرحا متينا ونموذجا يحتذى به. مبروك".

شركة الطيران الاماراتية، الاتحاد، تدشن موقعاً بالعبرية في خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي صرحا متينا ونموذجا يحتذى به. مبروك🎉 pic.twitter.com/KMp3lzQMzH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 15, 2020

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد صادق، مساء أمس الخميس، بأغلبية أعضائه على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت هيئة البث الرسمية إن 80 عضوا (من أصل 120 في الكنيست)، صادقوا على الاتفاق، مقابل 13 صوتوا ضد إقراره.

وبذلك يصبح الاتفاق الموقع، منتصف الشهر الماضي، ساريا، بعد مصادقة الحكومة عليه الاثنين الماضي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بدء عملية التصويت: "الكثير من الدول العربية تغير نهجها تجاهنا. إسرائيل التي كانوا ينظرون إليها كعدو باتت اليوم حليفا".

وأضاف: "ما أحدث هذا التحول هو نضالنا ضد الاتفاق النووي مع إيران".

وتابع نتنياهو: "رفض الفلسطينيون مقترحات السلام مرارا على مر السنين. وإذا انتظرنا رفع الفيتو الفلسطيني (عن إقامة علاقات بين تل أبيب ودول عربية) فسوف ننتظر طويلا".

يذكر أن إسرائيل وقّعت مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.