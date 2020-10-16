المغرب... اليوم أول صلاة جمعة في المساجد منذ انتشار الجائحة

واستعدادا لاستئناف صلاة الجمعة، التي ترقبها المغاربة بشغف كبير، تم رفع عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة تتناسب مع البروتوكول الصحي الذي يعتمده المغرب لمواجهة فيروس كورونا، نقلا عن موقع "خبرني" المغربي.
ويبلغ عدد المساجد في المغرب 53 ألفا، أغلقت جميعها في مارس/آذار الماضي، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أعيد فتح 5 آلاف مسجد دون إقامة صلاة الجمعة فيها.
أول صلاة جمعة في المغرب منذ انتشار الجائحة#خبرني #كورونا https://t.co/dIJcgfG0H6— خبرني Khaberni (@khaberni) October 16, 2020
وعززت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التدابير الوقائية المفروضة في المساجد المفتوحة، وتشمل وضع الكمامات والتباعد بمتر ونصف متر بين المصلين وقياس الحرارة عند مداخل المساجد، فضلا عن استعمال السجادات الخاصة.
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