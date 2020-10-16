رغم الخلافات بين بلاده ولبنان... جندي إسرائيلي يعزف على الكمان فوق الجدار الحدودي بينهما... صورة

التقطت عدسات وسائل الإعلام العالمية صورة لجندي إسرائيلي وهو يعزف على آلة الكمان من فوق الجدار الحدودي مع لبنان.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، صورة لجندي إسرائيلي وهو يعزف على الكمان فوق إحدى نقاط الجدار الحدودي الرئيسة مع لبنان، أثناء زيارة وسائل الإعلام العالمية للمنطقة، على خلفية إجراء مباحثات لبنانية إسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

כנר על המוצב בגבול לבנון: תמונת לוחם בצוות הרחפנים שנלכדה בעדשה - https://t.co/iE5XTGOmTW — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 16, 2020

وتحت عنوان "أصوات المصالحة في معبر رأس الناقورة"، وهو المكان الذي عقدت فيه المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، أوضحت الصحيفة العبرية أن أطقم وسائل الإعلام الأجنبية التي وصلت في الأيام الأخيرة لتوثيق بدء المحادثات فوجئوا بسماع أصوات كمان من موقع للجيش الإسرائيلي يسيطر على أقصى نقطة غربية على الحدود اللبنانية.

وأشارت الصحيفة العبرية بأن مراسل وكالة "أسوشيتد برس" قد التقط الصورة للمجند الإسرائيلي، يتسحاق أليعازر (22 عاما)، في كتيبة المجموعة القتالية لفرقة الجليل، وهو يتسلق جدارا جانبيا في القاعدة التي تشكل المعبر الحدودي الوحيد بين إسرائيل ولبنان، ولعب لدقائق طويلة على آلة الكمان.

وانطلقت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أول أمس الأربعاء، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر و​السفير الأمريكي​ جون ديروشر.