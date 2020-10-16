السودان يوقع 10 اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب

أعلن السودان توقيع 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بحسب ما ذكر قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة والتعدين أعلن التوقيع على 10 اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بعدد من المربعات، وذلك بحضور وزير الطاقة والتعدين المهندس خيري عبد الرحمن، ووكيل التعدين بالوزارة محمد يحيى، وجيلوجي مستشار سليمان عبد الرحمن المدير العام لهيئة الأبحاث الجيلوجية، والمهندس مبارك أردول المدير العـام للشركة السودانية للموارد المعدنية، والسفير الصيني في الخرطوم وممثلي الشركات الموقعة والولايات.

كما ذكرت، بحسب الوزير، أن وزارة التعدين ماضية في سياسة تطوير قطاع التعدين وضبط الشركات ومراقبتها.

وكشف الوزير عن عطاء دولي للإعلان عن مربعات امتياز جديدة، وطرح 16 مربعا للتوقيع مع ثماني شركات أخرى، مؤكدا أهمية التوقيع على الاتفاقيات العشرة.

وقال إنه سيعود بالخير على كل السودان، مبينا أن قطاع التعدين سيسهم في تنمية البلاد تلبية لتطلعات ثورة ديسمبر(كانون الأول) ووفاء لدماء الشهداء.

وانتقد خيري سياسات النظام البائد التي أهدرت ثروات البلاد وخصصتها لفئة قليلة، مشيرا إلى أن وزارته تعطي مصلحة الشعب السوداني أولوية، خاصة فيما يلي السلامة والبيئة والمسئولية المجتمعية لمناطق التعدين، مشددا على ضرورة تطبيق المعايير العالمية في مجال التعدين.