تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، جان إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وضبط أجندة مختلف أليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية.

وذكرت الرئاسة أن اللقاء يشكل أيضا فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

وجرى هذا اللقاء بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر في فرنسا عنتر داوود.