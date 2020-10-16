الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" تتبادلان 177 أسيرا من الطرفين

تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 177 أسيرا ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للصليب الأحمر هبطت قادمة من مطار عدن وعلى متنها 101 أسير من جماعة "أنصار الله".

وفي الوقت نفسه، وصلت طائرة للصليب الأحمر إلى مطار مدينة عدن وعلى متنها 76 أسيرا من الحكومة اليمنية، قادمة من مطار صنعاء، حسب مصدر في السلطة المحلية في عدن لوكالة " سبوتنيك ".

واتهم رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، الحكومة اليمنية بـ "تصفية 7 من أسرى الجماعة ممن شملتهم قائمة التبادل قبل إجراء الصفقة".

ونقل تلفزيون "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن المرتضى قوله: "7 من الأسرى الذين شملتهم قائمة التبادل استشهدوا، واستلمنا جثامينهم ونعتقد أنه جرى تصفيتهم"، مضيفاً أن "غداً سيصل جثمان أحد الأسرى الشهداء عبر البر".

ومن المقرر، استكمال صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة وجماعة "أنصار الله"، اليوم، عبر رحلتين إضافيتين تتضمنان 173 أسيرا.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، أمس الخميس، أكثر من 700 أسير من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين، تنفيذاً لاتفاق توصل إليه الجانبان خلال جولة مفاوضات استضافتها سويسرا أواخر سبتمبر الماضي.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، توصل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي احتضنته سويسرا لمدة أسبوع، يتضمن تبادل 1081 أسيراً من الطرفين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق عمّان المعلن في 16 فبراير/ شباط الماضي.