طالب باحتلال غزة... وفاة مسؤول استخباراتي إسرائيلي متأثرا بكورونا

وذكرت القناة أن يتسحاق إيلان، نائب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق، توفي اليوم عن عمر يناهز 64 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

אני שולח תנחומים למשפחתו של יצחק אילן ז״ל, סגן ראש השב״כ לשעבר שנפטר הלילה ממחלת הקורונה. אילן ז"ל שירת 31 שנים בשב״כ והקדיש חייו לחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל. רבים מאזרחי ישראל חבים לו הערכה על פועלו למען ביטחון ישראל. יהי זכרו ברוך. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 16, 2020

وتقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، بالتعازي إلى عائلة يتسحاق إيلان، بدعوى "أنه خدم في جهاز الشاباك خلال 31 عاما وكرس حياته لتعزيز أمن إسرائيل".

وقال رئيس الشاباك الحالي، نداف أرجمان عن إيلان: "كان العمود الفقري بالشاباك وهو محقق ممتاز، ورجل مخابرات من الطراز الأول".

ومن بين تصريحات إيلان الخطيرة التي أدلى بها في الأشهر القليلة الماضية، مطالبته باحتلال قطاع غزة، بدعوى أنه الحل الوحيد لإنهاء المقاومة فيه.